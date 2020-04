Volta Redonda registrou na tarde desta quarta-feira (dia 29), 1203 casos suspeitos de coronavírus, representando um aumento de 7,5% nas últimas 24 horas. A informação foi divulgada pelo prefeito Samuca Silva (PSC), por meio de um aplicativo de mensagens.

O índice de crescimento de casos suspeitos, é um dos fatores determinantes para a reabertura do comércio a partir de 4 de maio e, conforme o estudo técnico realizado pela prefeitura e enviado ao Ministério Público, deve se manter abaixo dos 5%. Samuca afirmou que ainda aguarda a sentença judicial do acordo com o MP.

O município voltou, pelo segundo dia seguido, a ultrapassar a taxa de 5% de aumento nos casos suspeitos. Na terça-feira (dia 28), as suspeitas cresceram cerca de 11,4% em relação ao dia anterior.

“Por exemplo, se amanhã (quarta-feira) fosse registrado um aumento além dos 5%, o comércio ficaria fechado, quinta, sexta, sábado, domingo e segunda, para que avaliássemos a situação”, declarou o prefeito na terça-feira

Números da Covid-19 no município

Além dos 1203 casos suspeitos, a Cidade do Aço tem 395 confirmados, 14 a mais que no boletim anterior. No momento, são 74 internados no município, com uma taxa de ocupação de 27,7% nas UTIs e 7% no Hospital de Campanha. 11 óbitos foram registrados, outros cinco são investigados, e 184 pacientes estão curados.