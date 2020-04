As propostas para reabertura de templos religiosos, elaboradas pelas lideranças de cada denominação junto ao Poder Público, serão discutidas para viabilizar envio ao Ministério Público do Estado do Rio, para análise e possível acordo. O anúncio foi feito pelo prefeito Samuca Silva (PSC), nesta quinta-feira (dia 30), em reunião, ocorrida no teatro da Fevre, com líderes religiosos.

Entre as sugestões apresentadas pelas lideranças religiosas, estão a de funcionarem com 30% da sua capacidade, com espaçamento de um fiel para o outro de 1,5 metros, uso de máscaras, aferição de temperatura e grupo de risco em casa, entre outros.

“Eu quero agradecer a todas as lideranças que entenderam esse momento delicado da cidade e cumpriram as medidas restritivas, o que colaborou muito para que não tivéssemos um número maior de casos de coronavírus. Estamos fazendo nosso papel, mantendo as pessoas da faixa de risco afastadas do vírus e preparando a rede de saúde”, disse Samuca.

Volta Redonda tem 436 casos confirmados de coronavírus. O número de casos notificados também cresceu, chegando a 1.250. Volta Redonda tem agora 12 óbitos confirmados pela Covid-19 e 214 pessoas já estão curadas.