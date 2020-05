A Polícia Militar apreendeu na tarde desta quinta-feira (dia 30) 1,7 kg de cocaína, durante uma ação num condomínio do Minha Casa Minha Vida no bairro Roma, em Volta Redonda. Uma moradora do apartamento onde a droga foi apreendida foi detida, mas não foi informado se ela foi presa.

Os policiais foram averiguar denúncia de preparação de drogas para a venda e foram recebidos a tiros, mas não revidaram devido à movimentação no condomínio. Ninguém foi atingido. Os criminosos fugiram.

Do lado de fora do apartamento alvo da denúncia, os agentes apreenderam um tablete de 1 kg e uma sacola com cerca de 700 g de cocaína. Dentro do imóvel foram encontrados um liquidificador, três grampeadores e materiais para embalar entorpecentes. Foto: Polícia Militar