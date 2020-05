Devido ao rompimento de uma adutora no bairro Aero, na madrugada desta quinta-feira (dia 7), a distribuição de água no Santo Agostinho, Caviana, Água Limpa, Dom Bosco, Nova Primavera e Parque do Contorno pode ser afetada. O alerta é do Saae-VR.



A autarquia informou que a equipe já está no local trabalhando para solucionar o problema. A previsão é que o abastecimento seja retomado no início da noite. De acordo com comunicado do Saae, o reestabelecimento do serviço acontecerá de forma gradativa, começando pelas regiões mais baixas.



“As equipes já estão no local e em breve o problema será solucionado. É importante que todos façam o uso racional da água e priorizem o uso doméstico e a higienização das mãos, importante meio de prevenção contra o Novo Coronavírus”, disse o diretor do Saae-VR, José Geraldo Santos, o Zeca.