Uma tentativa de homicídio ocorreu na noite desta quarta-feira (dia 6), em Volta Redonda, tendo como vítima um homem, de 30 anos. O crime foi na Avenida Julio Caruso, no bairro Belmonte.

Polícia Militar apurou com a mãe da vítima que ele havia acabado de chegar em casa de carro, com amigos, quando foi atingido. Ele foi socorrido no Hospital São João Batista, onde passou por uma cirurgia.

Há praticamente um ano, a vítima foi um dos quatro homens presos numa operação realizada em Volta Redonda pela Desarme, a Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos. Naquela ocasião, foram apreendidas uma espingarda, três pistolas, um revólver, munições e carregadores, além de cocaína.

Segundo o que foi divulgado pela delegacia do Rio após a operação, o homem estava com uma das armas apreendidas e parte da cocaína. A ação da especializada aconteceu na Rua Bahia, no Belmonte.