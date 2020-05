A Polícia Rodoviária Federal apreendeu um fuzil e 93 munições na BR-101, A Rodovia Rio-Santos, em Angra dos Reis, na manhã de sábado (dia 8). Segundo a corporação, agentes realizavam uma blitz e deram ordem de parada ao motorista de um carro, que não obedeceu e fugiu.

Ele foi perseguido, abandonou o veículo e conseguiu escapar. Com apoio da Polícia Militar foram feitas buscas no local, mas ninguém foi encontrado. Em revista no veículo, foram encontrados o fuzil, cinco carregadores e as 93 munições. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Angra dos Reis.