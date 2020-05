O Sider Shopping, assim como todo o comércio de Volta Redonda, ficará fechado por sete dias a partir desta quinta-feira (dia 21). A medida será aplicada por conta do aumento de casos suspeitos da Covid-19 acima dos 5% por dois dias seguidos, ultrapassando um dos eixos principais do acordo de flexibilização comercial entre o município e o Ministério Público (MPRJ).

Segundo o Shopping, para continuar o atendimento aos clientes, as lojas permanecerão em funcionamento por delivery, drive thru ou pela Vitrine Virtual. Para mais informações, acesse o site: sidershopping.com.br, ou as redes sociais: Instagram, @SiderShopping e o Facebook, @SiderShopping.

Vale ressaltar que as restrições adotadas poderão sofrer alterações de acordo com o cenário, bem como à medida que ocorrerem eventuais novas determinações/recomendações do Poder Público. Foto: Divulgação