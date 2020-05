A secretária de Saúde de Volta Redonda, informou, na tarde desta quinta-feira (dia 21) a 25ª morte por Covid-19 ocorrida no município. Segundo o boletim, trata-se de um homem, de 22 anos, mas que se enquadrava no grupo de risco por ser obeso. A informação foi divulgada pelo prefeito Samuca Silva (PSC) em transmissão ao vivo pelas redes sociais.

Os casos suspeitos chegaram a 2001, representando um crescimento de 1,62%, número inferior ao registrado nos últimos dois dias, que acabaram levando ao fechamento do comércio, com base no acordo de flexibilização entre prefeitura e Ministério Público (MPRJ).

O total de pacientes infectados saltou de 734 para 768. O total de curados chegou a 619.

A Cidade do Aço segue com disponibilidade de leitos, um dos índices determinantes para o acordo com o MPRJ. Até o momento, as UTIs contam com 26% de ocupação e o Hospital de Campanha, com 3,5%.