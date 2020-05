O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable (DEM), afirmou em entrevista ao jornal Diário do Vale, na tarde desta quinta-feira (dia 21) que o comércio do município irá fechar a partir desta sexta-feira (dia 22). A medida se deve a um pedido do Ministério Público (MPRJ), posteriormente acatado pela Justiça.

“A partir de amanhã fecharemos o comércio, por coação da justiça, uma covardia contra o povo trabalhador da cidade”, escreveu ao Diário do Vale.

O MPRJ pediu o cancelamento do acordo realizado junto à prefeitura que permitiu o funcionamento do comércio. A prefeitura entrou com um recurso, mas os argumentos do MPRJ foram aceitos pela juíza da 1ª Vara Cível, Anna Carolinne Liscasallio, que determinou o fechamento do comércio no período de 48 horas.