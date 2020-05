Um jovem, de 20 anos, identificado como Peterson Júnior de Oliveira Silva, apelidado de “NH”, morreu e um rapaz, de 29, chamado Anderson Franklin da Silva, ficou ferido após um troca de tiros com policiais militares. A ação ocorreu na Estrada Vale do Hermitão, em Penedo, durante operação realizada por agentes Serviço Reservado (P2) do 37º Batalhão e da 99ª DP.

Segundo a PM, “NH”, que é do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, estaria comandando o tráfico em Penedo, e uma guarnição havia recebido a denúncia do possível endereço do jovem, onde drogas e armas estariam escondidas.

Em contato com populares, os policiais descobriram que ele realmente residia na localidade e possuía um veículo Honda Fit, da cor preta. Um agente avistou um veículo com as mesmas descrições se aproximando do portão do local e reconheceu “NH”, que estava no banco do carona.

Os suspeitos fugiram e atiraram na intenção de amedrontar os PMs, que continuaram a perseguição em direção ao Vale do Hermitão. Mais a frente, os agente viram o veículo capotado e moradores afirmaram que os homens seguiram a pé por uma área de mata. Dentro do veículo, foi encontrada uma mochila com quatro granadas e uma certa quantidade de maconha.

Os PMs entraram na mata, mas moradores avisaram que os homens haviam voltada para à rua. Uma equipe retornou a via, e encontrou os dois suspeitos, que dispararam contra os agentes e seguiram para um terreno baldio. Os agentes revidaram a agressão, atingindo os homens.

O socorro foi acionado, mas “NH” morreu no local. O homem, de 29 anos, foi socorrido ao Hospital de Emergência de Resende, com um ferimento no joelho. Além das quatro granadas e do entorpecente, foram apreendidas uma pistola 9 mm e uma calibre .45, uma carabina com 29 munições, uma pistola Taurus com 8 munições, 1 sinto NA, 4 rolos de fita adesiva, 1 balança de precisão e um telefone celular. Fotos: Polícia Militar