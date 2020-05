Uma videoconferência agendada para segunda-feira (dia 25), às 17h, pode começar a definir a data de reabertura de templos religiosos, academias, clubes sociais e até mesmo a volta às aulas nas escolas particulares de Volta Redonda. A minuta do acordo entre prefeitura e o Ministério Público Estadual está em fase final de elaboração e tem estudos técnicos do comportamento do novo coronavírus na cidade como base, regras e fiscalização rigorosas.

O esboço de um dos decretos estabelece que as igrejas e templos religiosos voltem a funcionar a partir do dia 10 de junho. Observando pontos rígidos de manutenção de segurança à saúde, os fieis serão obrigados a usar máscaras de proteção e álcool em gel devem ser disponibilizados. O acesso das pessoas será limitado e o tempo máximo dos cultos previamente determinados pelo governo municipal.

Outros dois segmentos que podem reabrir no próximo dia 10 são diretamente ligados à área esportiva. Para isso, as academias e os clubes sociais (incluindo escolinhas, como de futsal e tênis) também terão que seguir restrições impostas pela prefeitura de Volta Redonda. A expectativa é que academias funcionem de 7h às 21h, enquanto os clubes entre 8h e 20h.

Em todos os três casos, as pessoas acima de 60 anos (que são dentro do grupo de risco) estariam proibidas de frequentarem as dependências.

Volta às aulas

A volta às aulas deve levar um pouco mais de tempo. A minuta do decreto trabalha com o retorno das escolas da rede particular no mês de julho. A carga horária, no entanto, seria reduzida a 20%. “Diferente das unidades públicas, as escolas particulares têm um número bem menor de alunos, cerca de 3 mil, o que facilita, neste primeiro momento, a nossa proposta de aos poucos ir normalizando o dia a dia

das atividades”, justificou o prefeito Samuca Silva (PSC). Todas as propostas que constam na minuta do decreto ainda dependem do sinal positivo do Ministério Público. Em seguida, o termo do acordo é encaminhado à Justiça, que fica responsável por analisar os termos estabelecidos.