Um homem, identificado como Jonas Lessa da Silva, de 31 anos, foi morto no fim da madrugada desta segunda-feira (dia 25), nas margens do Rio Paraíba do Sul, na Vila Delgado, no bairro Ano Bom, em Barra Mansa. Segundo moradores, foi possível ouvir disparos de arma de fogo por volta das 5h30.

Foram constatadas pelo menos duas marcas de tiro no corpo da vítima. Ao lado do cadáver, foi coletado um estojo de pistola calibre .40.