Policiais civis de Barra Mansa prenderam nesta segunda-feira (dia 25_ um jovem de 19 anos suspeito de tráfico de drogas. Ele teve a prisão ordenada pela juíza da 1ª Vara Criminal de Barra Mansa, Bruna Frank Tonial. O suspeito foi preso em casa, no bairro Vila Maria.

Segundo a Polícia Civil, no dia 1º deste mês o rapaz, que não teve a identidade informada, conseguiu escapar de um flagrante da Polícia Militar, quando fugiu se atirando no Rio Paraíba do Sul deixando para trás 40 g de maconha, 18 pinos de cocaína e cerca de 1.500 pinos vazios, além de uma pistola calibre 9 mm, com nove balas no carregador.