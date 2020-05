O Disque Denúncia do Estado divulgou nesta segunda-feira (dia 25) o cartaz pedindo ajuda da população para encontrar o principal suspeito de um feminicídio em Angra dos Reis. O crime aconteceu há uma semana, no Parque Mambucaba. Segundo a Polícia Militar, Zenilda Ferreira dos Santos, de 59 anos, foi encontrada morta, com marcas de facada, dentro de casa.

Os policiais encontraram a mulher no chão, na parte do imóvel que funcionava como um bar. De acordo com o Disque Denúncia, no local do crime foram encontradas roupas e o celular de Alessandro De Jesus Guerreiro, de 33 anos, que é considerado foragido da Justiça.

Após investigações, foi constatado que a vítima tinha um relacionamento amoroso conturbado com o suspeito. Alessandro, segundo apurou a polícia, ameaçava, ofendia e agredia a companheira com frequência. Familiares da vítima disseram que ele era agressivo, ingeria bebidas alcoólicas e usava drogas.

A investigação da Polícia Civil apontou ainda que um dia antes do crime o casal teria discutido. O suspeito então ameaçou Zenilda dizendo: “Hoje tudo vai ter um fim, tudo vai ser resolvido hoje”. A mulher foi morta no mesmo dia.