O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable (DEM), afirmou no início da tarde desta terça-feira (dia 26) que, se a situação da Covid-19 no município estiver dentro de “uma normalidade”, a volta às aulas da rede pública pode ocorrer ainda em agosto.

Segundo o prefeito, a retomada do ensino nas escolas públicas, está inteiramente condicionada a evolução do vírus. “No momento, eu acredito que poderemos retornar a partir de agosto. Eu repito, é o que eu acredito no momento. A situação pode mudar,” disse Rodrigo.

Com relação a redução de mensalidades das escolas particulares, que vêm utilizando o sistema de ensino a distância, Drable recomendou que os pais busquem junto à instituição, uma “possível negociação”.

Comércio

Drable afirmou que está marcado para sexta-feira (dia 29), as 10h, um novo encontro entre a Justiça, Ministério Público e a prefeitura de Barra Mansa, a fim buscar um entendimento em relação ao funcionamento do comércio em Barra Mansa.

Números da Covid-19

Drable anunciou a disponibilização de mais oito leitos de UTI e a criação de uma enfermaria específica para atender crianças com o coronavírus.

Barra Mansa conta com 167 casos positivos da doença e outros 34 suspeitos. Nove pacientes infectados morreram.

Com relação as internações, a Santa Casa têm três pacientes internados com a doença, sendo um em UTI e dois em leitos. Os pacientes notificados, chegam a oito internações, com um na UTI e sete em enfermarias.

O Hospital Regional conta com dois pacientes confirmados, um em enfermaria e outro na UTI, e dois suspeitos, também divididos igualmente entre UTI e enfermaria.

O centro de triagem da Covid-19, na Região Leste, tem cinco pacientes com a suspeita da doença e um confirmado, todos estão em leitos clínicos.