A Receita Federal paga, nesta sexta-feira (dia 29), o primeiro lote de restituições do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2020. Ao todo, serão creditados R$ 2 bilhões a 901.077 contribuintes.

Na última sexta-feira (dia 22), a Receita liberou a consulta ao primeiro lote de restituição. Para saber se você terá acesso ao crédito, basta acessar o site do órgão ou ligar para o telefone 146.

A Receita disponibiliza, ainda, aplicativo para tablets e smartphones que facilita consulta às declarações do IRPF e situação cadastral no CPF.

Apesar de ter adiado o prazo de entrega da declaração até 30 de junho devido à pandemia do novo coronavírus, a Receita manteve o calendário de restituição, que foi antecipado neste ano.

Veja abaixo o calendário de restituições em 2020:

1º lote: 29 de maio de 2020

2º lote: 30 de junho de 2020

3º lote: 31 de julho de 2020

4º lote: 31 de agosto de 2020

5º lote: 30 de setembro de 2020

Esta é a primeira vez, segundo a Receita, que as restituições começam a ser pagas ainda durante o prazo de transmissão das declarações.

A restituição ficará disponível no banco durante um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo, deverá fazer o requerimento por meio da internet, mediante o Formulário Eletrônico – Pedido de Pagamento de Restituição, ou diretamente no e-CAC, no serviço Extrato do Processamento da DIRPF.

Caso o valor não seja creditado, o contribuinte poderá contatar pessoalmente qualquer agência do BB ou ligar para a Central de Atendimento para agendar o crédito em conta-corrente ou poupança, em seu nome, em qualquer banco.

Fonte: Metrópoles