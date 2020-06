A secretaria de Saúde de Volta Redonda contabilizou, no início da noite desta segunda-feira (dia 1º), mais dois óbitos por Covid-19. A Pasta não deu maiores detalhes a respeito dos pacientes.

Outros números do coronavírus também aumentaram na Cidade do Aço. Já são 903 pacientes contaminados e 2823 suspeitos.

O município continua dentro das metas do acordo de flexibilização comercial realizado junto ao MPRJ. A variação de casos suspeitos, nas últimas 24 horas, foi de 0,67%, número inferior aos 5% estipulados.

Os leitos de UTI seguem com 29% de ocupação, índice inferior aos 50% determinados no acordo. O Hospital de Campanha funciona com 6%, valor menos que os 60% acordados com o MPRJ.