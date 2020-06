Morreu neste domingo (dia 31) o ex-juiz Nicolau dos Santos Neto, aos 91 anos. Ele estava internado em um hospital de São Paulo com pneumonia e sintomas de coronavírus. A informação foi confirmada pelo advogado do ex-juiz, Celmo Márcio de Assis Pereira. O resultado dos exames para diagnóstico da Covid-19 ainda não foram divulgados.

Nicolau dos Santos Neto ganhou notoriedade em 1998 no processo do superfaturamento na construção da sede do Fórum Trabalhista de São Paulo. No período, ele era presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2).

Neto foi acusado de desvio de cerca de R$ 170 milhões na obra e em 2006, acabou condenado a 26 anos de prisão, pelos crimes de estelionato, desvio de verbas e corrupção. Entretanto, acabou preso apenas em 2013, pois cumpriu parte da pena em prisão domiciliar.

Ele foi transferido para a Penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo, ainda em 2013. Em 2015, teve sua aposentadoria como juiz cassada pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST).

O ex-juiz permaneceu preso até junho de 2019, quando ganhou indulto para presos com mais de 60 anos ou problemas de saúde. Foto: Reprodução/Internet