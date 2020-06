Duas carretas com placas da cidade de Piraquara (PR), transportando 116 mil garrafas de 300 ml de cerveja, foram apreendidas por uma equipe da Polícia Rodoviária Federal na manhã desta segunda-feira (dia 1º). A apreensão ocorreu no Posto Caiçara da PRF, no km 227, da via Dutra, na altura de Piraí.

Segundo os agentes, durante fiscalização de rotina, as duas carretas despertaram a atenção. Ao verificarem a nota fiscal da mercadoria, os policiais constataram indícios de irregularidades.

Após contato com um auditor da Receita Estadual, a fraude foi constatada. A carga, com destino a São Gonçalo, no Grande Rio, e os motoristas, foram encaminhados ao posto fiscal de Nhangapi, para tomada dos procedimentos legais. Foto: Polícia Rodoviária Federal