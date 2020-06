Um jovem de 23 anos foi preso na madrugada desta segunda-feira (dia 1º), no bairro Cidade Alegria, em Resende, acusado de atirar contra policiais militares e oferecer cerca de R$ 20 mil para não ser preso. O rapaz, identificado apenas como Wesley, seria um dos gerentes do tráfico de drogas na Cidade Alegria, onde a ação da PM aconteceu na Rua das Palmeiras, no local conhecido como “zona do medo”.

Os policiais relataram que estavam em patrulhamento quando viram três suspeitos próximos a um residencial. Todos correram, sendo que, segundo eles, Wesley efetuou disparos de arma de fogo e continuou correndo.

Ao ver que não conseguiria escapar, ele jogou fora a arma e se rendeu. Os agentes encontraram a pistola calibre 380 que ele usava. Neste momento, de acordo com o relato dos policiais, o rapaz ofereceu R$ 20 mil para não ser apresentado na delegacia de Resende. O rapaz foi preso em flagrante.