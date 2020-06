Agentes do Grupamento de Ações Táticas da Polícia Militar (GAT) apreenderam na tarde desta terça-feira (dia 2) uma grande quantidade de cocaína e maconha prensada. A ação ocorreu na Servidão Bem-te-vi, na Rua Mutirão, no Morro da Conquista.

De acordo com a informação obtida, criminosos haviam escondido em um terreno baldio entorpecentes para o plantão noturno do tráfico. Durante buscas no local, os policiais encontraram 840 pinos de cocaína e 85 trouxinhas de maconha prensada. Ninguém foi preso e as drogas ficaram apreendidas na delegacia de Volta Redonda.