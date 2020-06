Uma troca de tiros entre policiais militares e suspeitos de tráfico terminou com três mortes e 15 pessoas detidas, no bairro Moinho de Vento, em Barra Mansa. Segundo a PM, agentes foram recebidos a tiros em uma festa clandestina financiada pelo tráfico.

De acordo com a denúncia, a festa estaria sendo financiada por traficantes do Eucaliptal, em Volta Redonda. No local, PMs apreenderam uma pistola com “kit rajada”, duas pistolas 9 mm e uma pistola .45, além de diversas munições. Foto: Polícia Militar