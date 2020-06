A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na manhã desta segunda-feira (dia 8) uma carreta tanque carregada com 30 mil litros de etanol, que apresentava irregularidades tributárias. A ação ocorreu no km 227, da Via Dutra, em Piraí, próximo ao Posto Caiçara da PRF, no início da descida da Serra dos Araras.

Segundo a PRF, nas notas fiscais apresentadas pelo condutor foram encontrados diversos indícios de irregularidades. Dentre elas, apenas municípios de São Paulo constavam como remetente e destino das cargas, estando o condutor fora da rota principal.

Em contato com um auditor da Receita Estadual, as irregularidades fiscais foram confirmadas. O condutor e a carga foram encaminhados ao Posto Fiscal de Nhangapi para tomada dos procedimentos legais.