O Sindicado do Comércio Varejista de Volta Redonda (Sicomércio-VR) permitiu, na tarde desta terça-feira (dia 9), o funcionamento do comércio nos feriados dos dias 11 (Corpus Christi) e 13 (Santo Antônio). Segundo a entidade, durante o feriado, 100% dos funcionários deverão receber hora-extra.

O sindicato afirmou que “as lojas que pretendem abrir precisam encaminhar um comunicado de funcionamento com o nome e assinatura dos funcionários que vão trabalhar. Pode ser feito um só documento informando os colaboradores para os dois dias. Basta enviar por e-mail para sicomerciovr@sicomerciovr.com.br e sec.voltaredonda@uol.com.br, este último do Sindicato dos Empregados no Comércio de Volta Redonda”.

O presidente do Sicomércio-VR, Jerônimo Santos, falou sobre a importância do funcionamento, especialmente, durante esse momento de retomada da economia, depois que as lojas ficaram fechadas por quase dois meses e reabriram com a flexibilização por conta da pandemia do coronavírus. “Depois de tanto tempo fechados ou funcionando parcialmente, é importante que os comerciantes sigam as nossas instruções e funcionem nos próximos feriados. Principalmente devido ao Dia dos Namorados, que promete um maior volume de vendas”, afirmou.

De acordo com o novo acordo que será homologado entre a prefeitura de Volta Redonda e o Ministério Público (MPRJ), o comércio funcionará a partir de 12h. Entretanto, segundo Jerônimo, “o horário de funcionamento atual, previsto para os dois feriados é de 14h às 22h”.

No caso das lojas de rua, se for confirmado, cada lojista pode decidir pelo horário do fechamento. Já as atividades essenciais continuam com horário normal. Já os bares, restaurantes e lanchonetes estão funcionando de 10h às 19h, mas com a homologação do novo acordo, poderão funcionar em horário normal.