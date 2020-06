Uma das mais tradicionais áreas de esporte e lazer de Volta Redonda será fechada ao público de forma definitiva. A Fundação CSN comunicou na tarde de sexta-feira (dia 12) o encerramento das atividades do Clube Recreio do Trabalhador, na Vila Santa Cecília.

De acordo com a Fundação, a decisão foi tomada em razão da pandemia do novo coronavírus. “Os clubes sociais foram obrigados a paralisar suas atividades, já que se tratam de locais propícios a aglomerações. É uma medida preventiva e obrigatória, ditada por normas de saúde pública”, destaca o comunicado.

O Recreio do Trabalhador está fechado desde o dia 16 de março, quando decretos dos governos estadual e municipal restringiram a aglomeração de pessoas. “A situação do Recreio foi mais agravada diante do fato de o clube vir perdendo grande quantidade de sócios, tendo seu quadro reduzido em 85% nos últimos anos, o que inviabiliza a arrecadação e recursos para a sua manutenção. Esse contexto foi muito agravado com a pandemia, quando aumentou significativamente a saída de sócios e cursistas”, contextualiza a nota.

Desta forma, prossegue o comunicado da Fundação CSN, “não resta outra saída que não seja o encerramento definitivo do Clube Recreio”. A direção da empresa, contudo, revela que está em tratativas para estabelecer parcerias com outros clubes da cidade “para que nossos associados possam se transferir, caso tenham interesse”.

Com o fechamento do Recreio, todos os funcionários foram dispensados, incluindo, educadores físicos, vigilantes e outros profissionais. “Reconhecemos e agradecemos a contribuição de toda

equipe, trabalhadores, professores, parceiros e associados em nossa jornada”, conclui o comunicado.

Inaugurado em 1954, o Recreio do Trabalhador conta com uma estrutura composta por um ginásio poliesportivo, quadras de tênis, campo de futebol, pista de atletismo e um complexo de piscinas.

Sindicato estuda acordo com terceirizadas para administrar o Clube

O presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Silvio Campos, informado do fechamento definitivo das atividades no Recreio do Trabalhador lamentou a decisão da CSN. “Como filho de metalúrgico, eu passei boa parte da minha vida no Recreio, que sempre foi um orgulho para a família metalúrgica”, relembra o sindicalista.

Diante do cenário, Silvio garantiu à Folha do Aço que pretende buscar entendimentos com a CSN para a reabertura do espaço. “O clube era aberto só para metalúrgicos, agora vamos negociar para que os mais de seis mil funcionários de terceirizadas, como a CBSI, Nomos, Magnesita, entre outras, possam utilizar também o local. Um potencial de mais de 20 mil pessoas”, detalhou

Outras parcerias admitidas por Silvio Campos para assumir a gestão do

Recreio é com o Volta Futebol Clube e outras entidades da cidade. “Nossa intenção é que o clube não feche as portas. Todos nós da cidade temos uma relação histórica com o Recreio”, finalizou o presidente do Sindicato. Foto: Reprodução/Internet