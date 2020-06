A secretaria de Saúde de Volta Redonda informou, na tarde deste domingo (dia 14), mais uma morte causada pela Covid-19, chegando a 52. Trata-se de um idoso, de 87 anos. A Pasta não informou se ele possuía alguma comorbidade.

Os casos confirmados chegaram a 1045, com 913 pacientes recuperados. Nas últimas 24 horas, a variação nos casos suspeitos foi de 0,68%. As UTIs funcionam com 14% da capacidade, já o Hospital de Campanha com 8,67%, deixando a Cidade do Aço dentro das metas do acordo de flexibilização comercial realizado junto ao MPRJ.