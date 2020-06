Uma troca de tiros na Rua Dom Pedro I, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda, foi registrada por uma câmera de segurança, na noite desta terça-feira (dia 16). As imagens mostram dois homens trocando tiros com outros dois, por volta das 21h35.

Até o momento, não há registro de ocorrência policial do caso ou informações sobre feridos. Pelas imagens, dois homens numa motocicleta estão trafegando pela rua, quando a troca de tiros começa com uma dupla ao final da via.

Um casal que caminhava corre assim que o tiroteio começa. Os dois homens que estavam na motocicleta acabam fugindo à pé, enquanto a imagem registra outro, do fundo da rua, fazendo novos disparos.