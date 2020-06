O empresário Claudio Santos Ferreira, afirmou nessa terça-feira (dia 16) que seu filho, Renan Júnior Ferreira, de 29 anos, foi morto a tiros e teve o cadáver arremessado no Rio Paraíba do Sul. O corpo de Renan foi encontrado na tarde do último domingo (dia 14).

Renan foi visto pela última vez no dia 7 deste mês, dirigindo uma Saveiro branca pertencente à empresa do pai, na BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), na Vila Santa Cecília. Enquanto a família buscava por ele, recebeu uma informação anônima relatando que Renan havia sido morto e desovado no Paraíba.

Segundo Claudio, a Polícia Civil já tem elementos para chegar aos envolvidos no crime. As investigações estão sendo mantidas em sigilo