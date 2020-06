A Comissão Provisória do Partido Liberal (PL) de Barra Mansa comunicou, por meio de uma nota na manhã desta quarta-feira (dia 17), o falecimento por complicações neurológicas, de Carlos Henrique “Gordin”. Gordin era vice-presidente da comissão.

Gordin foi o idealizador do Programa de Apoio ao Desempregado e membro do Conselho Municipal da Juventude. “Jovem comprometido com a política e sempre engajado nas lutas pela juventude, Gordin havia assumido a vice-presidência da Comissão Provisória do PL e vinha fazendo um excelente trabalho junto aos nossos pré-candidatos, sempre pensando no crescimento de Barra Mansa,” afirma a nota divulgada pelo partido

Até o momento dessa publicação, o partido não havia divulgado o local e horário do sepultamento. Foto: Reprodução Redes Sociais