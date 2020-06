Volta Redonda chegou, na tarde desta sexta-feira (dia 19), a 1207 pacientes infectados e 4505 casos suspeitos de Covid-19. Os números foram atualizados em mais um boletim epidemiológico da secretaria de Saúde.

O número de óbitos permanece em 57, o mesmo índice do último boletim, divulgado na tarde de quinta-feira (dia 18). 973 pessoas podem ser consideradas curadas. 1308 exames foram realizados e atestaram resultados negativos para o coronavírus.

Metas da flexibilização comercial

A variação no aumento dos casos suspeitos nas últimas 24 horas ficou em 2,38%. Os leitos de UTI estão com 3,7% de ocupação, valor inferior aos 50% determinados pelo MPRJ. Já o Hospital de Campanha, opera com 11% da capacidade, também abaixo do estipulado pelo MPRJ, que é 60%.