Uma adolescente de 17 anos foi apreendida no final da tarde desta segunda-feira (dia 22) pela Polícia Rodoviária Federal, no km 227 da Via Dutra, em Piraí, quando transportava 27 tabletes de maconha num ônibus interestadual. O flagrante ocorreu durante o primeiro dia da operação Tamoio II, realizada com o intuito de combater o narcotráfico em rodovias federais.

De acordo com PRF, a menor viajava num ônibus da linha São Paulo-Fortaleza, que foi parado no posto policial do km 227. Três cães policiais usados no faro de drogas, armas e munições sinalizaram para a mala de viagem da adolescente, que estava no bagageiro do veículo.

A adolescente confessou que receberia R$ 2 mil para entregar o entorpecente na capital cearense, depois de pegar os tabletes em Florianópolis, em Santa Catarina. Ela foi conduzida à delegacia de polícia de Piraí. Foto: Polícia Rodoviária Federal