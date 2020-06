A secretaria de Saúde de Volta Redonda comunicou, na noite desta segunda-feira (dia 22) o falecimento de um idoso, de 77 anos, em decorrência do coronavírus. Essa é a 58ª morte causada pela doença no município.

Também nesta segunda, a Cidade do Aço chegou a marca de 1284 casos confirmados e 4985 suspeitos, representando uma variação de 1,61% neste índice nas últimas 24 horas. 1037 pessoas já podem ser consideradas curadas.

Com relação a ocupação da rede pública de saúde, Volta Redonda segue dentro das metas homologadas pela Justição. As UTIs municipais contam com 18% de ocupação. Já o Hospital de Campanha funciona com 8,77% da capacidade.