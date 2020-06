Um jovem e um adolescente foram detidos no nesta quarta-feira (dia 24) em Volta Redonda, ao serem flagrados com uma arma e cocaína pela Polícia Militar. A ação ocorreu no Escadão Vista Alegre, que fica na Rua Castelo, no Morro da Conquista.

Segundo relato dos policiais, os dois suspeitos tentaram fugir diante da aproximação da viatura. Com eles foram apreendidos uma pistola calibre .45 com carregador e 10 munições, 13 pinos de cocaína e R$ 22.

Os agentes informaram ainda que um dos suspeitos contou que a arma apreendida é a mesma exibida num vídeo compartilhado em redes sociais por traficantes exibindo armas e drogas, meses atrás. Foto: Polícia Militar