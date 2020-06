Um jovem, de 24 anos, foi preso em flagrante na tarde desta quarta-feira (dia 24), após confessar estar transportando tabletes de cocaína e dinheiro dentro do painel de seu carro. A apreensão ocorreu na Rua Bulhões de Carvalho, no Morro do Sossego, em Piraí.

Policiais militares estavam em patrulhamento e desconfiaram do rapaz, que estava num Ford Fiesta. Durante a abordagem, o rapaz demonstrou nervosismo e, antes mesmo que os agentes fizessem uma revista mais minuciosa, revelou que havia drogas e dinheiro escondidos no painel do veículo.

No total, foram encontrados quatro tabletes de cocaína e R$ 3.600 em espécie. O rapaz foi encaminhado à delegacia de Piraí, onde será indiciado. Foto: Polícia Militar