O prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva (PSC) afirmou na tarde deste domingo (dia 28), que a partir do dia 6 de julho, o comércio do município poderá funcionar com horário livre. Segundo Samuca, a medida visa evitar aglomeração de pessoas que estão indo ao comércio no horário reduzido.

O prefeito fez questão de reiterar que o comércio, a partir desta segunda-feira (dia 29), ficará fechado por sete dias, com exceção de escritórios de contabilidade, que poderão funcionar na segunda (dia 29) e terça-feira (dia 30), por conta da entrega do imposto de renda.

Samuca explicou que sem os leitos do Hospital Regional, Volta Redonda teria 85% dos leitos de UTI e CTI ocupados. “Por isso a decisão de fechar as atividades econômicas na cidade, após 47 dias de flexibilização. O vírus está circulando e precisamos proteger nossa população. Vamos fechar por sete dias para diminuir a pressão na rede municipal de saúde. Não podemos ver cenas de pessoas precisando e não tendo leito disponível”, disse o prefeito.

De acordo com Samuca, a partir do dia 6 de julho, os idosos voltaram a ter gratuidade no transporte público, mas só até as 12h. “Temos que evitar que os mais vulneráveis ao vírus circulem muito tempo por nossa cidade”, disse.

Samuca ainda explicou que, após sete dias de comércio fechado, as atividades econômicas poderão funcionar em seus horários normais. Assim, por exemplo, o comércio varejista poderá abrir às 8 horas. “Essa medida visa aumentar o horário de atendimento, espaçando assim o período de pessoas nas ruas. Com isso, teremos mais tempo para as pessoas irem ao comércio, evitando as aglomerações. Além disso, as atividades deverão ter horários exclusivos para atendimento aos idosos”, explicou.

Números da Covid-19

Volta Redonda chegou a 1548 casos confirmados e 6169 suspeitos, o que representa um aumento de 4,6% neste índice nas últimas 24 horas.

Com 114 pessoas internadas, o município conta com uma ocupação de 37% em sua rede hospitalar. O Hospital de Campanha opera com 8,7% de sua capacidade. Os pacientes recuperados estão em 1172. Os óbitos permanecem em 63.