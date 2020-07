A prefeitura de Volta Redonda, através do serviço de abordagem social da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), promoverá, nesta quarta-feira (dia 1), mais uma ação com a população de rua. As equipes do Centro Pop e do Consultório na Rua farão uma abordagem noturna na Vila Santa Cecília, Aterrado e Retiro. Segundo a prefeitura, o trabalho é feito diariamente, identificando as situações de risco social e pessoal e ofertando os serviços disponíveis na rede de assistência social do município.

O prefeito Samuca Silva (PSC) lembrou que não é possível obrigar nenhum morador a aceitar os serviços da SMAC, mas informa que as equipes trabalham com afinco e dedicação para oferecer auxílio. “É uma questão de escolha da parte deles, mas é nossa obrigação fazer com que eles saibam que podem contar com o poder público”, disse.

Na segunda-feira (dia 29), a abordagem aconteceu na praça da prefeitura, e na terça-feira (dia 30), as equipes estiveram em outros pontos do Aterrado.

A diretora do Departamento de Proteção Social Especial da Smac, Mariana Pimenta, frisou que o papel é atender, conhecer as realidades e realizar os encaminhamentos necessários, levando em consideração o desejo da pessoa atendida, respeitando sua vontade.

“Nossas equipes atuam de forma contínua em todo o município de Volta Redonda e nesse momento de pandemia é necessário ter um olhar ainda mais atento e humano com essas pessoas que encontram-se em situação de rua”, disse Mariana Pimenta.

Doação de agasalhos

A Secretaria de Ação Comunitária de Volta Redonda (Smac) está realizando uma ação para receber doações de agasalhos para a população em situação de rua, que precisa, mais do que nunca, da solidariedade de todos. As doações podem ser entregues na sede da Smac, na Rua Antônio Barreiros, número 194, bairro Nossa Senhora das Graças, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Podem ser doados agasalhos, cobertores, meias e todo tipo de roupas de frio. As doações passarão por uma triagem, onde será verificado o estado de cada peça e, depois, as roupas serão encaminhas pelas equipes da secretaria.