O Sindicato dos Metalúrgicos foi pego de surpresa, na quarta-feira (dia 1º), com a informação de que a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) substituirá o plano de saúde dos trabalhadores da empresa a partir de 1° de outubro. O departamento jurídico da entidade já está atuando para tentar suspender a mudança.

“Não temos reclamação sobre o plano de saúde dos trabalhares, que vem atendendo bem por mais de 24 anos. Vamos atuar para que essa ação arbitrária da empresa não aconteça”, disse o presidente do sindicato, Silvio Campos.

As informações repassadas pela empresa na reunião dão conta que o Brasdesco Saúde, utilizado hoje, será substituído pelo plano do grupo responsável pelo Instituto do Câncer do Ceará (ICC), que assumiu a operação do Hospital Santa Cecília (antigo Hospital Vita) no dia 1º de junho deste ano, por meio da empresa LIV Saúde.

O sindicato informou à CSN que irá notificá-la para que apresente formalmente todas as condições de atendimentos, credenciamentos de profissionais, coberturas, abrangências, política de reembolso, dentre outros aspectos. Além disso, na reunião, a rede ICC/LIV Saúde se comprometeu a detalhar o serviço em uma próxima reunião, com todos os detalhes de redes credenciadas e cobertura.

“Mesmo assim, nos posicionamos contra essa mudança. Reforço o entendimento de que nenhuma alteração que pode ser prejudicial ao trabalhador poderá ser feita. A empresa deverá manter no mínimo, as mesmas condições de atendimento e qualidade que hoje já são ofertadas aos trabalhadores e seus dependentes”, afirmou o sindicalista.