A Rede Globo comunicou, por meio de nota divulgada nesta quinta-feira (dia 2), a rescisão do contrato de transmissão do Campeonato Carioca. A decisão foi tomada, segundo a emissora, após a quebra do acordo de exclusividade assinado com 11 clubes e a Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj). O Flamengo não havia assinado o contrato com a emissora.

Apesar da quebra de contrato, a Rede Globo afirmou que vai manter os pagamentos previstos para esse ano. Os clubes e a Ferj foram avisados da decisão na manhã desta quinta-feira.