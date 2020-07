A semifinal da Taça Rio já tem data e local definidos. A partida entre Flamengo e Voltaço será realizada no próximo domingo (dia 5), às 16h, no Maracanã.

O Flamengo se classificou como líder do grupo A e com a melhor campanha do campeonato, por isso, terá a vantagem de jogar apenas por um empate. Já o Voltaço, classificado como segundo do grupo B, precisa da vitória se quiser chegar a final da Taça Rio.

A classificação do Tricolor de Aço foi carregada de emoção, com a vitória no sufoco por 2 a 1 em cima do Resende, na noite desta quinta-feira (dia 2), também no Maracanã.

Com sua classificação, o Volta Redonda eliminou o Vasco, que venceu o Madureira, mas terminou com apenas oito pontos, ficando na terceira posição do grupo B.

O Flamengo, que já foi campeão da Taça Guanabara e possuí a melhor campanha no agregado dos dois turnos, pode ser campeão carioca de forma automática se vencer a Taça Rio.

A outra semifinal, entre Botafogo e Fluminense, será disputada no domingo, às 16h, no Estádio Nilton Santos. Por ter terminado a primeira fase na liderança do grupo B, o Fluminense tem a vantagem do empate.