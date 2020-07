A Polícia Militar prendeu em flagrante em Barra Mansa, na noite da última sexta-feira (dia 3), Edivaldo Saturnino Martins, de 59 anos, apontado como autor de uma tentativa de homicídio praticada momentos antes contra Eduardo De Barros Almeida, de 29 anos.

O caso aconteceu no km 5 da Estrada Barra Mansa-Bananal. A vítima estava em seu carro, um Gol, que foi atingido por vários disparos. Eduardo estava acompanhado da mulher, que está grávida, e da filha de 4 anos.

Ele procurou os policiais, que estavam nas proximidades. Os agentes saíram em busca do suspeito e encontraram Edivaldo nas imediações do local do crime. Ele portava uma espingarda calibre 36 e munições do mesmo calibre, além de munições calibre 22 que carregava no bolso.

Na casa da namorada de Edivlado, no bairro Cotiara, os agentes apreenderam uma garrucha e munição calibre 22. Já na casa do suspeito, na Rua Borges, também na Cotiara, foram apreendidos mais uma espingarda calibre 22 com dois carregadores, 84 munições calibre 22 e 15 munições de calibre 36.

Levado para a delegacia de Barra Mansa, Edivaldo ficou preso por tentativa de homicídio. A motivação do crime não foi esclarecida. Foto: Polícia Militar