A mulher atropelada na BR-393 (Rodovia Lúcio Meira) próximo ao trevo de acesso do bairro Água Limpa, morreu na noite desta quarta-feira (dia 8) no Hospital São João Batista. Ela foi identificada pelo companheiro como Marta Moraes.

O reconhecimento oficial da mulher será feito no Instituto Médico Legal, pois ela não portava o documento de identidade no momento do acidente, apenas um cartão de crédito.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Marta foi atropelada por um Hyundai HB20 na calçada próximo ao trevo de acesso do bairro Água Limpa. Ainda de acordo com a PRF, o motorista perdeu a direção do veículo, mas a causa ainda será apurada. Foto: PRF