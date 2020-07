A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou na noite desta quinta-feira (dia 9), na Via Dutra, na altura de Itatiaia, uma caminhonete roubada, em Volta Redonda. O veículo, modelo Ford Ranger, foi roubado em junho desse ano, segundo a PRF.

De acordo com a PRF, o veículo estava em um caminhão guincho, que foi abordado na altura do km 318. Durante a abordagem, os agentes encontram indícios de adulteração no número do chassi, verificando que se tratava de um clone.

O motorista do guincho foi detido, mesmo alegando não saber da irregularidade. Ele afirmou ter sido apenas contratado para levar o veículo de Nova Iguaçu para Eldorado, no Mato Grosso do Sul. Foto: Polícia Rodoviária Federal