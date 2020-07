Com o afastamento de Rodrigo Drable (DEM) por determinação do Tribunal de Justiça (TJRJ), a prefeitura de Barra Mansa será comandada pela vice-prefeita Fátima Lima (PRTB). Com a trajetória marcada pela discrição, a professora de 65 anos já chegou a declarar que sua vida política começou por causa do avô de Rodrigo, o ex-prefeito Marcelo Drable, que promovia reuniões políticas em sua casa.

Mas foi no governo do ex-prefeito Roosevelt Brasil (2001 a 2008), que Fátima passou a ocupar funções de comando na administração pública. Ela foi secretária de Educação, Governo e Promoção Social.

Em 2016, Fátima Lima foi indicada para ser candidata à vice-prefeita na chapa de Rodrigo Drable. Nestes 43 meses de governo, ela priorizou as ações voltadas para causas sociais e a defesa do movimento afro descentes.

É importante ressaltar que a decisão judicial de afastamento do prefeito Rodrigo Drable, do presidente da Câmara, Paulo Chuchu (SD), e do vereador Zélio Show (PRTB) pode ser revogada por meio de liminar.

Foto: Arquivo/PMBM