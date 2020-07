A professora Fátima Lima foi empossada como prefeita de Barra Mansa na tarde desta quarta-feira (dia 15). Ela assume após o afastamento do prefeito Rodrigo Drable (DEM), investigado num esquema de compra de votos para a aprovação das contas de sua gestão, referentes ao exercício de 2018.

Fátima se emocionou durante a posse e disse que o momento não é de comemoração. “Geralmente quando iniciamos um diálogo, falamos sobre o prazer de estar naquele local. Hoje está sendo diferente. Vim cumprir o papel que me foi confiado. De fato, estou triste pelo ocorrido, mas esperamos que em breve as coisas voltem à normalidade. Tenho certeza que dias melhores virão”, disse.

A prefeita interina ainda afirmou que os serviços e projetos de melhorias na cidade irão continuar. “Barra Mansa precisa do nosso comprometimento. O Rodrigo tem essa visão e isso que me fez ser a vice dele. Para o bem do nosso município, vamos continuar trabalhando para que as obras andem e que os projetos aconteçam. Eu não poderia deixar de agradecer o apoio dos nossos amigos vereadores e secretários e garantir que juntos vamos ajudar Barra Mansa a crescer”, finalizou Fátima.

Conheça Fátima Lima

Maria de Fátima Lima da Silva, de 65 anos, é professora concursada do Estado do Rio de Janeiro, com uma extensa carreira na área da educação. Na gestão municipal, atuou como secretária de Educação no ano de 2003, de Governo em 2004 e de Assistência Social entre 2005 e 2008.

Neste período, Fátima foi responsável pela implantação do Projeto Música nas Escolas e das primeiras unidades dos Centros de Referência em Assistência Social (Cras) na cidade.

Em 2016, passou a atuar como vice-prefeita do município, onde teve a oportunidade de apoiar e incentivar projetos e iniciativas que valorizam a representatividade negra, a profissionalização e a redução das desigualdades sociais