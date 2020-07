Volta Redonda registrou mais uma morte em decorrência do novo na tarde desta quinta-feira (dia 16), elevando o total a 104. Trata-se de um idoso, de 91 anos. A informação foi divulgada pelo prefeito Samuca Silva (dia 16) em uma transmissão ao vivo pelas redes sociais.

Os pacientes infectados chegaram a 2717, com 1908 curados. De ontem para hoje, os casos notificados tiveram um crescimento de 0,14%, atingindo a marca de 10445. Outros 4071 casos considerados suspeitos foram descartados após resultado de exames.

As UTIs do município seguem com 37% de ocupação. Já o Hospital de Campanha está funcionando com 12% de sua capacidade total.