A Polícia Militar apreendeu na tarde desta quinta-feira (dia 16), após denúncia anônima, uma grande quantidade de maconha, em Barra do Piraí. A apreensão ocorreu num terreno da Rua Manuel Inácio Cruz, no bairro Santo Amaro. De acordo com os agentes, os entorpecentes estavam enterrados.

Ainda segundo os policiais, a busca pelos entorpecentes demorou, devido ao tamanho do terreno. No total, foram encontrados 326 pinos de cocaína, 2003 tiras de maconha e 26 frascos pequenos com a mesma droga.

Somado os valores encontrados nas embalagens do entorpecente, a ação da PM causou quase R$ 30 mil de prejuízo ao tráfico de drogas. Foto: Polícia Militar