Reforçando as ações de prevenção à Covid-19, a Prefeitura de Barra Mansa e instituições representantes do comércio municipal se uniram para lançar uma campanha sobre a manutenção de hábitos de combate à doença. Barra Mansa tem realizado esforços coletivos para manter as taxas de ocupação dos leitos dentro do nível determinado pela Justiça, evitando o fechamento do comércio e a elevação no número de casos.

A iniciativa é criar uma onda de conscientização através de uma campanha em meios de comunicação, uma forma de orientar respeitando o distanciamento social. O encontro, realizado no gabinete da prefeitura, dá continuidade ao debate iniciado na última sexta-feira (17). Representando a prefeitura estavam a prefeita interina Fátima Lima, os secretários de Saúde, Sérgio Gomes, de Desenvolvimento Econômico, Jair Francisco Gomes, de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, de Finanças, Leonardo Ramos e de Ordem Pública, William Pereira, além do procurador geral do município César Catapreta e do comandante da Guarda Municipal Joel Valcir.

Pelo comércio municipal estavam os presidentes da Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços (Aciap), Bruno Paciello, da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Leonardo dos Santos, do Conselho de Desenvolvimento Econômico (Codec), Arivaldo Corrêa Mattos, do Sindicato do Comércio Varejista (Sicomércio), Hugo Tavares Nascimento, e do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares, Alexandre Magno.

Durante o encontro, ficou definido que a prefeitura e as entidades farão parcerias com lideranças comunitárias e religiosas, elegendo representantes nos bairros e igrejas. A intenção é que a campanha atinja diversos pontos da cidade.

A prefeita interina Fátima Lima lembra que os cuidados e combates contra à Covid-19 seguem firmes em Barra Mansa. “Queremos que nossa mensagem chegue de forma direta e efetiva aos moradores, através de uma campanha explicativa. Nossa margem de ocupação dos leitos está dentro da seguridade, mas isso não quer dizer que nós não vamos fortalecer o nosso trabalho. Precisamos continuar cuidando da nossa população e da nossa cidade”.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Jair Francisco Gomes, fortalece o pedido. “Essa campanha é importante para que a população não afrouxe os cuidados diante dos bons números apresentados pelo município durante a pandemia”.

Outro ponto decidido é o fortalecimento das ações de fiscalização nos bairros. O secretário de Ordem Pública William Pereira analisa o atual quadro no município. “Os comércios têm respeitado os decretos e protocolos. Agora nossa meta é que essa conscientização seja maior por parte da comunidade”.

O presidente da Aciap Bruno Paciello explica a importância desta iniciativa. “As pessoas estão relaxando nos cuidados de prevenção, mas o vírus não acabou. Precisamos lembrar que continuamos combatendo esta doença”.

Representando bares e restaurantes, Alexandre Magno informa que os estabelecimentos têm se empenhado em cumprir os protocolos para um funcionamento seguro. “Temos pedido o apoio dos bares e restaurantes e eles têm sido muito receptivos com isso, trabalhando para ajudar a prefeitura nas determinações de ocupação e espaçamento de mesas. O melhor resultado veio com o fechamento dos estabelecimentos às 23 horas. Essas ações foram muito bem aceitas como forma de evitar as aglomerações na madrugada”.

Saúde

Sobre o atendimento a suspeitos de Covid-19, o secretário de Saúde, Sérgio Gomes, lembra que a população pode contar com as unidades de saúde dos bairros. “Os postos de saúde dos bairros estão funcionando normalmente. Disponibilizamos, aproximadamente, 50 unidades para melhor agilizar esses atendimentos e descentralizar os serviços oferecidos na UPA, Santa Casa e Centro de Triagem da Covid-19. Caso apresente algum sintoma, o morador pode procurar o posto mais próximo de sua casa. As pessoas têm que estar cientes que aglomerações e o ato de não usar máscaras aumentam a possibilidade de contágio”. Foto: Paulo Dimas