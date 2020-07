A seleção do Campeonato Carioca de 2020 está eleita e com destaque para o Tricolor de Aço. O Voltaço, com dois jogadores na seleção, o goleiro Douglas e o artilheiro da competição, João Carlos, ficando atrás apenas do Flamengo no número de indicações.

Segundo a Ferj, os técnicos que comandaram os clubes na disputa da Série A votaram nos melhores de cada posição e, por critério, puderam votar apenas em três jogadores de seu próprio clube e não votar em si mesmos na categoria melhor treinador.

Com vocação ofensiva, a seleção do Campeonato mais charmoso do Brasil está no esquema 4-3-3. Houve empate na lateral esquerda e no treinador. Gabigol, do Flamengo, foi escolhido o craque.

Confira a seleção

Goleiro – Douglas (Volta Redonda) 4 votos

Lateral-esquerda – Rafinha (Flamengo) 6 votos

Lateral-direita- Jean Victor (Boavista) e Filipe Luís (Flamengo) 4 votos

Zagueiros – Rodrigo Caio (Flamengo) 10 votos e Marcelo Benevenuto (Botafogo) 4 votos

Meio-campo – Gérson (Flamengo) 10 votos, Nenê (Fluminense) 6 votos, Everton Ribeiro (Flamengo) 6 votos

Ataque – Gabriel (Flamengo) 10 votos, João Carlos (Volta Redonda) 6 votos, e Bruno Henrique (Flamengo) 6 votos

Craque – Gabriel (Flamengo ) 4 votos



Técnico – Odair Hellmann (Fluminense) e Jorge Jesus (Flamengo) 4 votos