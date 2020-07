A ocupação das UTIs da rede pública de Volta Redonda voltaram, nesta terça-feira (dia 21), a se aproximar do limite de 50% estipulado no acordo homologado pela Justiça para o funcionamento do comércio. Segundo relatório da secretaria de Saúde, 44% dos leitos estão sendo utilizados no momento. O Hospital de Campanha opera com 11% de sua capacidade total.

Os números da doença também aumentaram. Agora o município tem 108 óbitos. Os infectados estão em 2.824, com 1.943 curados. O número de notificados apresentou uma variação de 0,03%, elevando o total a 10.500.