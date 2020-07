Agentes do Serviço Reservado do 28º Batalhão de Polícia Militar apreenderam material do tráfico de drogas, no último sábado (dia 25), em Volta Redonda. A apreensão ocorreu num condomínio residencial da Rua Sebastião de Souza, na Candelária.

Os agentes foram acionados para averiguar denúncia sobre a realização de um baile funk no local. Quando chegaram, várias pessoas correram para uma área de mata.

Em buscas no entorno do condomínio, os PMs encontraram 259 pinos de cocaína, 55 trouxinhas de maconha e 99 pedras de crack, além de seis rádios de comunicação, duas bases de carregador, quatro baterias, dois fones de ouvido e uma capa de colete.